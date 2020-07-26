Последняя генерация Mazda 3 собрала немало наград. Однако производитель не останавливается на этом.

Журналисты узнали, что кроме тех моторов, которые сейчас устанавливают в "тройку", в частности, и двигателя Skyactiv-X, японский производитель собирается оснащать эту модель и более мощным агрегатом. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Вероятно, уже в 2021 году дилеры в Америке получат Mazda 3 с бензиновым мотором с турбонаддувом и полным приводом. Но при этом модель получит исключительно автоматическую коробку передач и версии с механикой не будет.

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Mazda 3 / Фото компании Mazda

В то же время, как заявил один из дилеров, эта модель получила индекс РР, что может означать Performance Package. Скорее всего речь идет об уже известном 2,5-литровом бензиновом 4-цилиндровом моторе с турбиной, который устанавливают в Mazda-6, CX-5, CX-9, который выдает 250 сил и 420 Нм крутящего момента.

Понятно, что это серьезно улучшит динамические качества Mazda 3, но никаких планов по поставкам этих версий на украинский рынок нет.

mazda 3Компания представит новую улучшенную версию Mazda 3 / Фото компании Mazda

мазда 3Новая модель получит исключительно автоматическую коробку передач / Фото компании Mazda

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