Последняя генерация Mazda 3 собрала немало наград. Однако производитель не останавливается на этом.
Журналисты узнали, что кроме тех моторов, которые сейчас устанавливают в "тройку", в частности, и двигателя Skyactiv-X, японский производитель собирается оснащать эту модель и более мощным агрегатом. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.
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Вероятно, уже в 2021 году дилеры в Америке получат Mazda 3 с бензиновым мотором с турбонаддувом и полным приводом. Но при этом модель получит исключительно автоматическую коробку передач и версии с механикой не будет.
Mazda 3 / Фото компании Mazda
В то же время, как заявил один из дилеров, эта модель получила индекс РР, что может означать Performance Package. Скорее всего речь идет об уже известном 2,5-литровом бензиновом 4-цилиндровом моторе с турбиной, который устанавливают в Mazda-6, CX-5, CX-9, который выдает 250 сил и 420 Нм крутящего момента.
Понятно, что это серьезно улучшит динамические качества Mazda 3, но никаких планов по поставкам этих версий на украинский рынок нет.
Компания представит новую улучшенную версию Mazda 3 / Фото компании Mazda
Новая модель получит исключительно автоматическую коробку передач / Фото компании Mazda
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