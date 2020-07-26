Остання генерація Mazda 3 зібрала чимало нагород. Проте виробник не зупиняється на цьому.

Журналісти дізналися, що окрім тих моторів, які зараз встановлюють в "трійку", зокрема, і двигуна Skyactiv-X, японський виробник збирається оснащувати цю модель і потужнішим агрегатом. Про це йдеться в програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Ймовірно, вже у 2021 році дилери в Америці отримають Mazda 3 із бензиновим мотором з турбонаддувом і повним приводом. Але при цьому модель матиме виключно автоматичну коробку передач і версії з механікою не буде.



Mazda 3 / Фото компанії Mazda

Водночас, як заявив один з дилерів, ця модель отримала індекс РР, що може означати Performance Package. Швидше за все мова йде про вже відомий 2,5-літровий бензиновий 4-циліндровий мотор з турбіною, який встановлюють у Mazda-6, CX-5, та CX-9, який видає 250 сил і 420 Нм обертального моменту.

Зрозуміло, що це серйозно покращить динамічні якості Mazda 3, але жодних планів щодо постачання цих версій на український ринок немає.



Компанія представить нову покращену версію Mazda 3 / Фото компанії Mazda



Нова модель матиме виключно автоматичну коробку передач / Фото компанії Mazda

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Дивіться повний випуск програми "Авто24":