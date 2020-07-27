Представительский седан официально представят 2 сентября.

Немецкий автопроизводитель впервые оснащает серийный автомобиль подушками безопасности для пассажиров задних кресел, которые будут защищать при фронтальных ударах автомобиля.

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Ранее систему айрбегов сзади не удавалось применить, из-за того, что они делали опасным использование детских кресел. Поэтому инженерам немецкого производителя пришлось адаптировать технологию.

Фото: шпионские снимки нового Mercedes-Benz S-Class / Motor1

Кроме того, седан Mercedes-Benz получил улучшенную функцию Pre-Safe Impulse Side, которая использует для защиты пассажиров возможности активной гидропневматической подвески E-Active Body Control. Когда установленные в автомобиле датчики сигнализируют о неминуемом боковом столкновеним, кузов авто немного поднимается, чтобы удар пришелся на более жесткие элементы конструкции.

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