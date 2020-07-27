Представницький седан офіційно представлять 2 вересня.

Німецький автовиробник вперше оснащує серійний автомобіль подушками базпеки для пасажирів задніх крісел, котрі захищатимуть при фронтальних ударах автомобіля.

Читайте також: Mercedes-Benz оголосив ціни на eVito Tourer та розпочав продаж

Раніше систему айрбегів ззаду не вдавалось застосувати, через те, що вони робили небезпечним використання дитячих крісел. Тому інженерам німецького виробника довелось адаптувати технологію.

Фото: шпигунські знімки нового Mercedes-Benz S-Class / Motor1

Крім того, седан Mercedes-Benz отримав поліпшену функцію Pre-Safe Impulse Side, котра використовує для захисту пасажирів можливості активної гідропневматичної підвіски E-Active Body Control. Коли встановлені в автомобілі датчики сигналізують про неминуче бокове зіткнення, кузов авто трохи піднімається, щоб удар припав на більш жорсткі елементи конструкції.

Читайте також: Mazda 3 здивує оновленою версією з турборежимом і турбоприводом