Бажаючі зможуть замовити такий тюнінг з наступного року. Щоправда, спочатку лише у Південній Кореї.

Hyundai з літерю N мають три рівні покращень. Моделі, як Veloster N, являють собою найпотужніші та найпродуктивніші версії авто. Моделі, позначені шильдиком N Line, мають ексклюзивні естетичні оновлення. А для тих, хто вже має Hyundai, але хоче оновити його до N-рівня, південнокорейська компанія пропонує деталі з наборів N Performance.

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Наразі каталог N Performance пропонує деталі лише для двох моделей – i30 та Veloster. Компанію їм з наступного року складе і оновлений кросовер Santa Fe.

Екстер'єрний пакет складається з агресивного обвісу, решітки радіатора N-версії, спойлера, унікальних 21-дюймових коліс, гальмівних механізмів від N, карбонового дифузора, накладок на дзеркала.

Фото: Hyundai Santa Fe з набором деталей N Performance / Hyundai

Інтер’єр кросовера можна модернізувати спортивними сидіннями, обтягнутими алькантарою та прикрасити карбоновим декором.

Hyundai не повідомляє, чи будуть доступні ці деталі для замовлення в інших країнах.

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