Самыми большими нарушителями скоростного режима были водители именно на автомобилях этой марки.

Национальная полиция обнародовала антирекорды, которые зафиксировали камеры автофиксации нарушений ПДД в течение прошлой недели – с 20 по 26 июля 2020 года. Символический "порог" в 170 км/ч преодолели 187 автомобилей.

Наибольшей скорость была у автомобилей марки Mercedes-Benz. В частности, "заряженный" C63 AMG с номерами Днепропетровской области AE091*** – 227 км/ч (на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч). Немного отстал его "коллега" на S-классе – Mercedes-Benz с житомирским номером AM131*** показал рекорд в 225 км/ч (на трассе М06 Киев – Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч).

Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600 с киевскими номерами AA819*** – 23 раза.

Напомним, что полиция начала использовать методы ГАИ.