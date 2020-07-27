Найбільшими порушниками швидкісного режиму були водії саме на автомобілях цієї марки.

Національна поліція оприлюднила антирекорди, які зафіксували камери автофіксації порушень ПДР протягом минулого тижня — з 20 до 26 липня 2020 року. Символічний "поріг" у 170 км/год подолали 187 автомобілів.

Найбільшою швидкість була в автомобілів марки Mercedes-Benz. Зокрема, "заряджений" C63 AMG з номерами Дніпропетровської області AE091***— 227 км/год (на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год). Трохи відстав його "колега" на на S-класі – Mercedes-Benz з житомирським номером AM131*** показав рекорд у 225 км/год (на трасі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год).

Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mercedes-Benz S600 з київськими номерами AA819*** — 23 рази.

Нагадаємо, що поліція почала використовувати методи ДАІ.