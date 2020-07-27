Цими вихідними на українських дорогах з’явились багато поліцейських, які не патрулювали автошляхи звичним методом, а діяли за вже трохи забутою традицією ДАІ – стояли на дорозі та спиняли порушників.

Дуже схоже, що ініціатива з повернення методів роботи розформованої у 2015 році Державної Автомобільної Інспекції втілена в дію. Першим кроком з відновленню старих методів стало так зване "Профілактичне відпрацювання автошляхів держави "Безпечне шосе", про яке повідомляється на офіційному сайті МВС.

Читайте також: Мінінфраструктури готується повернути техогляд легкових авто

Повідомляють, що "відпрацювання" триватиме до кінця літа. За переконанням голови Національної поліції України Ігоря Клименка, рішення про проведення "профілактичного відпрацювання" було прийняте з огляду на загострення ситуації на автомобільних шляхах. "Для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", – повідомляє голова Національної поліції.

Ігор Клименко також повідомив, що в рамках “відпрацювання” перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.

"Запевняю: екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах. Триватимуть ці профілактичні заходи до завершення літа", – зауважив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що колишня ДАІ використовувала анологічні методи роботи повсякчас. Головною відмінністю нової партрульної поліції від старої після реформи 2015 був вихід поліцейських з “засідок” та патрулювання на автомобілях з ввімкнинеми мигалками. Цього літа водії вже побачили поліцю в “засідках”. Автовласники побоюються, щоб методи ДАІ не залишились назавжди, адже МВС розробило законопроект, який збільшує повноваження співпробітників поліції.

Також цікаво: Повернення техогляду: чи потрібно це українцям?