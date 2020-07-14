Верховна Рада вже прийняла в першому читанні закон, який дозволяє поліції зупиняти автомобілі з метою перевірки на алкоголшьне сп'яніння.

Раніше статтею 35 Закону “Про національну поліцію” було передбачено конкретні підстави для зупинки працівниками поліції транспортних засобів. Основною підставою зупинки було порушення Правил дорожнього руху. Однак учора 13.07.2020 р. Верховною радою ухвалено законопроект №2695 в першому читанні, який змінює цю норму.

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Зараз статтю доповнили пунктом наступного змісту: “Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі: якщо така зупинка здійснюється під час проведення профілактичних заходів з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Профілактичні заходи здійснюються на підставі організаційно-розпорядчого акта керівника поліції, який оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної поліції”.

Зрозуміло, що видання та опублікування організаційно-розпорядчого акту типу “Місячник боротьби з керуванням у стані сп’яніння” не є проблемою.

За цих умов, працівникам поліції надається законне право зупинки будь-якого транспортного засобу з метою проведення огляду на стан сп’яніння. Якщо водій відмовляється від проведення огляду на стан сп’яніння, передбачено штраф 10 200 грн. з позбавленням права керування на строк один рік.

Під час зупки автомобіля працівник поліції також має право перевіряти документи та оформляти інші виявлені під час зупинки порушень.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Втім, він поки що прийнятий у першому читані, тож нардепи мають право внести в нього правки і змінити цю норму.

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