Верховная Рада уже приняла в первом чтении закон, разрешающий полиции останавливать автомобили для проверки водителей "на пьянку".

Ранее статьей 35 Закона “О национальной полиции” были предусмотрены конкретные основания для остановки работниками полиции транспортных средств. Основанием остановки было нарушение Правил дорожного движения. Изменения, принятые вчера 13.07.2020 г. Верховной радой в законопроекте №2695, устанавливают новые причины.

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Статью дополнили пунктом следующего содержания: “Полицейский может останавливать транспортные средства в случае: если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Профилактические мероприятия осуществляются на основании организационно-распорядительного акта руководителя полиции, который обнародуется на официальном веб-сайте Национальной полиции”.

Понятно, что издание и опубликование организационно-распорядительного акта типа “Месячник борьбы с управлением в состоянии опьянения” не является проблемой.

При этих условиях работникам полиции предоставляется законное право остановки любого транспортного средства с целью проведения осмотра на состояние опьянения. Если водитель отказывается от проведения освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрен штраф 10 200 грн с лишением права управления на срок один год.

Во время остановки автомобиля сотрудник полиции также имеет право проверки документов и оформления других выявленных во время остановки нарушений.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Но пока он принят в первом чтении, то есть для вступления в силу и принятия в целом нардепы смогут внести правки или отменить эту норму.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко очень надеется, что закон будет принят и во втором чтении. “Спасибо всем, кто поддержал этот важный для безопасности на дорогах Украины законопроект и его авторам - Александр Бакумов, Вячеслав Медяник, Владлен Неклюдов. Будем вместе готовить его для второго чтения в сентябре и надеюсь, что мы вместе соберем за него конституционное большинство голосов”, - написал Геращенко на своей странице в соцсети.