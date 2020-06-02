У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС і виключити можливість поборів із водіїв.

Міністерство інфраструктури внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про правила техогляду автомобілів. Про це повідомив міністр Владислав Криклій за підсумками зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.

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Криклій нагадав, що повернення раніше скасованого в Україні обов’язкового техогляду для всіх легкових автомобілів — одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.

Але відповідні законопроекти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні. Криклій пообіцяв врахувати ці зауваження.

«Буде проект закону про загальнодержавний технічний огляд — але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські. Зокрема, жодних монополій в ньому не буде», — пообіцяв міністр.

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Як повідомлялося, Верховний суд постановив, що поліція не має права штрафувати за відсутність техогляду службові автомобілі і вантажний комерційний транспорт, який перевозить товар на підприємстві.