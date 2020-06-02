В новом законе о техосмотре обещают забрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.

Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

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Криклий напомнил, что возврат ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент по прежнему не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

“Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре – но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет”, – пообещал министр.

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Как сообщалось, Верховный суд постановил, что полиция не имеет права штрафовать за отсутствие техосмотра служебные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, который перевозит товар на предприятии.