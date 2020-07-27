В эти выходные на украинских дорогах появились много полицейских, которые не патрулировали автодороги привычным методом, а действовали по уже немного забытой традиции ГАИ – стояли на дороге и останавливали нарушителей.

Очень похоже, что инициатива по возвращению методов работы расформированной в 2015 году Государственной Автомобильной Инспекции воплощена в действие. Первым шагом по восстановлению старых методов стало так называемое "Профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе", о котором сообщается на официальном сайте МВД.

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Сообщают, что "отработка" продлится до конца лета. По убеждению председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, решение о проведении "профилактической отработки" было принято с учетом обострения ситуации на автомобильных дорогах. "Для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", – сообщает председатель Национальной полиции.

Игорь Клименко также сообщил, что в рамках "отработки" перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач – анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

"Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей – в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Продолжаться эти профилактические меры будут до завершения лета", – отметил Игорь Клименко.

Напомним, что бывшая ГАИ использовала Анологично методы работы постоянно. Главным отличием новой партрульнои полиции от старой после реформы 2015 года был выход полицейских из засад и патрулирование на автомобилях с включеными мигалками. Этим летом водители снова увидят полицию в "засадах". Автовладельцы опасаются, чтобы методы ГАИ не остались навсегда, ведь МВД разработало законопроект, который увеличивает полномочия, сотрудниками полиции.

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