Премія Red Dot Best of the Best 2020 дісталась одразу двом продуктам японської марки, що є неабияким досягненням.

Акустична панель Silentum, навчальний робот Mabot, автоматизований автомобіль EcoProFleet або зимова куртка Arctic Patrol Modular Parka не мають нічого спільного з повністю електричним автомобілем Honda e та мотоциклом Fireblade SP, окрім того, що вони стануть частиною експозиції музею Red Dot Design Museum у німецькому місті Ессен.

Red Dot Design Museum – це диво стилю і сучасного дизайну в продуктах, якими ми користуємось кожен день. Музей розташований у будівлі промислового комплексу вугільної шахти “Золлверейн”, побудованого у 1932 році.

Два продукти Honda стали частиною нових експозицій Музею Red Dot, вони представляють “Віхи сучасного дизайну” (Milestones in Contemporary Design) та “Дизайн на сцені” (Design on Stage). Електричний хетчбек Honda e приєднався до 75 кращих товарів у своїй експозиції “Milestones”. Електромобіль також отримує другу честь – нагороду “Розумний продукт” Red Dot 2020.

Фото: мотоцикл та електрокар Honda в музеї дизайну Red Dot / Аutoevolution

Тим часом, байк з довгим іменем CBR1000RR-R Fireblade SP приніс японському виробнику не лише спортивні успіхи, а й нагороду дизайну для категорії мотоциклів. До музею узяли вуличну версію байка RC213V з MotoGP.

