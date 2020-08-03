Японский автопроизводитель добавил в линейку модели модернизированный дизельный мотор 2.8 1GD-FTV, новые комплектации и новые системы активной безопасности.

В Японии продажи обновленного Toyota Land Cruiser Prado уже начаты.

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Главное нововведение для Prado 2021 – увеличенная мощность 2,8-литрового турбодизеля. После модернизации (больше турбина и интеркуллер, новая поршневая группа) двигатель генерирует 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента, вместо 177 л.с. и 450 Нм у предшественника. Средний расход топлива у нового дизеля составляет 8,9 л/100 км. Бензиновый 2,7-литровый мотор оставили без изменений, как и шестиступенчатый “автомат” с полным приводом.

Кроме того, обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил улучшенный комплекс Toyota Safety Sense, которая входит в базовое оснащение всех исполнений модели. Теперь электроника обнаруживает пешеходов и велосипедистов на большем расстоянии, а в дорогих версиях появилась опция – мониторинг поперечного трафика сзади, при выезде со стоянки. Комплектация TZ-G может похвастаться подрулевыми переключателями коробки передач. Также в качестве опции предлагается девятидюймовый экран мультимедийной системы, вместо обычного восьмидюймового.

Фото: Toyota Land Cruiser Prado 2021 / Toyota

Вместе с техническим обновлением, производитель расширил список пакетных комплектаций, добавив версию TX L Package Black Edition. В таком исполнении внедорожник имеет темно-серебристую решетку радиатора, черные рейлинги, корпуса зеркал и 18-дюймовые алюминиевые колесные диски и решетку на противотуманных фарах. Внутри такие версии отличают серебристый декор, вместо деревянного и черная центральная консоль.

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