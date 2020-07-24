Новинку выпустят ограниченным тиражом.

Основой для X7 Dark Shadow Edition стала одна из топовых модификаций кроссовера – M50i, оснащенного 4,4-литровым V8 мощность в 530 сил, полным приводом и пневмоподвеской.

Также интересно: Lexus NX 300h дебютировал в исполнении F Sport Black Line Special Edition

Dark Shadow – буквально "темная тень" и кроссовер полностью соответствует такому названию. Особый BMW X7 доступен только в одном цвете кузова – Frozen Arctic Grey, причем весь внешний хромовый декор также выполнен в темном цвете. Кроме того, кроссовер обеспечили черными колесными дисками на 22 дюймов.

Интерьер кроссовера отделан сочетанием кожи merino черного и темно-синего цвета, а также алькантарой и кожей nappa таких же оттенков. В базовое оснащение BMW X7 Dark Shadow включено широкий список оснащения, обычно доступного только в качестве опции: расширенный набор водительских ассистентов, пакет для холодной погоды, а также особо комфортные кресла.

Фото: BMW X7 Dark Shadow Edition / BMW

Баварцы выпустят всего 600 экземпляров X7 Dark Shadow Edition для избранных рынков. Так, США выделено лишь 75 таких кроссоверов, каждый из которых обойдется покупателю минимум в 119 495 долларов. Прием заказов в других странах откроют в августе.

Смотрите также: Porsche пополнила линейку 911 доступной версии