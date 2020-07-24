Новинку випустять обмеженим тиражем.

Основою для X7 Dark Shadow Edition стала одна з топових модифікацій кросовера – M50i, оснащеного 4,4-літровим V8 потужність у 530 сил, повним приводом і пневмопідвіскою.

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Dark Shadow – буквально “темна тінь” і кросовер повністю відповідає такій назві. Особливий BMW X7 доступний лише в одному кольорі кузова – Frozen Arctic Grey, причому весь зовнішній хромовий декор також виконаний у темному кольорі. Крім того, кросовер забезпечили чорними колісними дисками на 22 дюйми.

Інтер'єр кросовера оздоблений поєднанням шкіри merino чорного і темно-синього кольору, а також алькантарою та шкірою nappa таких же відтінків. У базове оснащення BMW X7 Dark Shadow включено широкий список оснащення, зазвичай доступного лише в якості опції: розширений набір водійських асистентів, пакет для холодної погоди, а також особливо комфортні крісла.

Фото: BMW X7 Dark Shadow Edition / BMW

Баварці випустять лише 600 екземплярів X7 Dark Shadow Edition для обраних ринків. Так, США виділено лише 75 таких кросоверів, кожен з яких обійдеться покупцю мінімум у 119 495 доларів. Прийом замовлень в інших країнах відкриють у серпні.

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