Особлива комплектація буде випущена обмеженим накладом у 1000 екземплярів.

Головна особливість Lexus NX 300h F Sport Black Line Edition полягає у тому, що це єдине виконання гібридного кросовера, доступне з пакетом F Sport. А ще він може бути блакитним.

Також цікаво: Вампірські чари: новий кросовер Кіа Sonet показав свої гострі ікла

Бажаючі купити гібридний Lexus NX, автоматично відмовляються від можливості отримати його в комплектації F Sport. Це означає, що кросовер не матиме додаткових прикрас на кузові, спортивної підвіски F-Sport та ефектного візерунку радіаторної решітки.

NX 300h F Sport Black Line Edition буде оснащений системою повного приводу, підігрівом і вентиляцією крісел та електроприводом задніх дверей з датчиком удару.

Незважаючи на назву новинки зі словом “чорний”, кросовери серії Black Line Edition отримали у якості особливого кольору блакитний відтінок під назвою Grecian Water.

Фото: Lexus NX 300h F Sport Black Line Special Edition / Lexus

Виробництво особливих NX стартує протягом наступних трьох місяців. Виробник вже назвав ціну новинки у США, де Lexus NX 300h F Sport Black Line Special Edition буде коштувати 46 810 доларів.

Дивіться також: Китайці вже встигли скопіювати Ford Bronco