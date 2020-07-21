Прем'єра новинки модельного ряду Kia відбудеться 7 серпня.

Рекламний ролик, розміщений на офіційному ютуб-каналі Kia Motors India, проводить паралелі між привабливою і водночас хижою зовнішністю Sonet та… вампірами.

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Субкомпактний міський кросовер Kia Sonet споріднений з Hyundai Venue і стане альтернативою європейській моделі Kia Stonic на тих ринках, де останній не представлений. При цьому Sonet трохи програє Stonic за габаритами.

Першим ринком для нової моделі стане Індія, а з часом Sonet запропонують і дилери інших країн. В Індії ж кросовер буде представлений з двома бензиновими моторами і дизелем на вибір та безальтернативним переднім приводом.

Концепт Sonet був представлений у лютому цього року, а минулого тижня Kia запросила журналістів з Індії на презентацію серійної версії. Рекламне відео з новиною в головній ролі – останнє нагадування, перед презентацією, запланованою на 7 серпня. Її, звісно, проведуть онлайн.

Фото: концепт Kia Sonet / Motor1, Kia

Довжина “Сонет”, скоріш за все, не перевищує 4 метри – таким машинам в Індії надаються податкові пільги. Розмір колісної бази, ймовірно, буде близьким до параметра концепта 2,5 метра.

Індійські ЗМІ пророкують Sonet атмосферник Kappa 1.2 на 83 к.с., трициліндровий турбомотор 1.0 T-GDI на 120 к.с. та дизель 1.5 CRDi на 115 к.с. від локального Kia Seltos.



Під час презентації концепта, виробник пообіцяв досить привабливий цінник на Sonet – дешевше за Seltos (989 000 рупій – 366 800 грн) і трохи дорожче за Venue (670 000 рупій – 248 490 грн).

Виробництво налагодять на індійському заводі Kia, до дилерів паркетник потрапить вже у вересні. Список країн, де з'явиться новинка Kia, поки не розкривається.

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