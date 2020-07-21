Премьера новинки модельного ряда Kia состоится 7 августа.

Рекламный ролик, размещенный на официальном ютуб-канале Kia Motors India, проводит параллели между привлекательной и одновременно хищной внешностью Sonet и... вампирами.

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Субкомпактный городской кроссовер Kia Sonet родственный Hyundai Venue и станет альтернативой европейской модели Kia Stonic на тех рынках, где последний не представлен. При этом Sonet немного проигрывает Stonic по габаритам.

Первым рынком для новой модели станет Индия, а со временем Sonet предложат и дилеры других стран. В Индии же кроссовер будет представлен с двумя бензиновыми моторами и дизелем на выбор и безальтернативным передним приводом.

Концепт Sonet был представлен в феврале этого года, а на прошлой неделе Kia пригласила журналистов из Индии на презентацию серийной версии. Рекламное видео с новостью в главной роли – последнее напоминание, перед презентацией, запланированной на 7 августа. Ее, конечно, проведут онлайн.

Фото: концепт Kia Sonet / Motor1, Kia

Длина "Сонет", скорее всего, не превышает 4 метра – таким машинам в Индии предоставляются налоговые льготы. Размер колесной базы, вероятно, будет близким к параметра концепта 2,5 метра.

Индийские СМИ прочат Sonet атмосферник Kappa 1.2 на 83 л.с., трехцилиндровый турбомотор 1.0 T-GDI на 120 л.с. и дизель 1.5 CRDi на 115 л.с. от локального Kia Seltos.

Во время презентации концепта, производитель пообещал достаточно привлекательный ценник на Sonet – дешевле Seltos (989 000 рупий – 366 800 грн) и немного дороже Venue (670 000 рупий – 248 490 грн).

Производство наладят на индийском заводе Kia, к дилерам паркетник попадет уже в сентябре. Список стран, где появится новинка Kia, пока не раскрывается.

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