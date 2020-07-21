Рендер, созданный на основе шпионского снимка, появился на шпионском форуме.

Четвертое поколение популярного кроссовера готовится к дебюту в этом году, ведь актуальная генерация модели выпускается с 2015 года. Новинку ждут во всем мире, поэтому удержать кроссовер в режиме секретности – непросто.

Также интересно: раскрыт вид нового Mitsubishi Outlander

Сначала корейские фотошпионы закадровали тщательно закамуфлированный, тестовый прототип следующего Tucson. Им удалось заглянуть и внутрь авто, хотя там тоже все было замаскировано. Впрочем, обертки с кроссовера уже успели снять с помощью графических редакторов. Теперь же на французском форуме World Scoop Forum France, где общаются самые нетерпеливые автолюбители, новый “Тусан” показали изнутри. Выглядит интерьер весьма необычно, поскольку совсем не похож на актуальную модель Tucson.

Фото: шпионские снимки и рендеры Hyundai Tucson 2021 / Motor1, World Scoop Forum France

Передняя панель выглядит довольно аскетично: два больших прямоугольных дисплея – один для приборной панели, второй для мультимедийного комплекса, руль с минимальным набором клавиш. На центральном тоннеле не заметно рычага коробки передач или хотя бы каких-то кнопок. Не исключено, что и клавиши управления климатической установкой будут сенсорными.

Смотрите также: Вот как будет выглядеть первый электрокар Dacia