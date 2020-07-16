Четвертую генерацию внедорожника должны представить до конца этого года.

Как и предполагалось, серийный Mitsubishi Outlander нового поколения создают по мотивам концепта Engelberg Tourer.

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На автомагистрали в Японии был замечен закамуфлированный тестовый прототип следующего Outlander. Прототип получил длинные задние фонари, повторяющие по форме заднюю оптику шоу-кара, и большой спойлер над стеклом. Чего прототипу не хватает, так это багажника с оптикой на крыше.

Дефлекторы, которые на Engelberg Tourer были дугообразными, на Outlander превратились в горизонтальные полосы. На фото также заметны традиционные зеркала заднего вида, короткая щетка стеклоочистителя и антенна-плавник на крыше.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer и тестовый прототип Mitsubishi Outlander 4 / Mitsubishi, @hirocci966

Известно, что Mitsubishi Outlander построят на платформе альянса Renault-Nissan – скорее всего базой кроссовера станет шасси CMF-C/D, которое используется для Nissan X-Trail / Rogue.

Фото: Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

Ожидается, что вместе с платформой Outlander достанется атмосферный мотор объемом 2,5 литра на 181 л.с. в паре с вариатором. В Европе новинку также обязательно предложат в гибридном исполнении.

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