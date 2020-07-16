Четверта генерація позашляховика повинні представити до кінця цього року.

Як і передбачалось, серійний Mitsubishi Outlander нового покоління будують за мотивами концепта Engelberg Tourer.

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На автомагістралі в Японії був помічений закамуфльований тестовий прототип наступного Outlander. Прототип отримав довгі задні ліхтарі, що повторюють за формою задню оптику шоу-кара, і великий спойлер над склом. Чого прототипу бракує, так це багажника з оптикою на даху.

Дефлектори, які на Engelberg Tourer були дугоподібними, на Outlander перетворилися в горизонтальні смуги. На фото також помітні традиційні дзеркала заднього виду, коротка щітка склоочисника і антена-плавець на даху.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer та тестовий прототип Mitsubishi Outlander 4 / Mitsubishi, @hirocci966

Відомо, що Mitsubishi Outlander побудують на платформі альянсу Renault-Nissan – скоріш за все базою кросоверу стане шасі CMF-С/D, яке використовується для Nissan X-Trail / Rogue.

Фото: Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

Очікується, що разом з платформою, Outlander дістанеться атмосферний мотор об'ємом 2,5 літра на 181 к.с. у парі з варіатором. У Європі новинку також обов’язково запропонують у гібридному виконанні.

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