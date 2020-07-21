Рендер, створений на основі шпигунського знімка, з'явився на шпигунському форумі.

Четверте покоління популярного кросовера готується до дебюту цього року, адже актуальна генерація моделі випускається з 2015 року. На новинку чекають у всьому світі, тож утримати кросовер в режимі таємності – непросто.

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Спочатку корейські фотошпигуни закадрували, ретельно закамуфльований, тестовий прототип наступного Tucson. Їм вдалось зазирнути і всередину авто, хоча там також усе було замасковано. Втім, обгортки з кросовера вже встигли зняти за допомогою графічних редакторів. Тепер же на французькому форумі World Scoop Forum France, де спілкуються найнетерплячіші автошанувальники, новий “Тусан” показали зсередини. Виглядає інтер’єр досить незвично, оскільки зовсім не схоже на актуальну модель Tucson.

Фото: шпигунські знімки та рендери Hyundai Tucson 2021 / Motor1, World Scoop Forum France

Передня панель виглядає досить аскетично: два великих прямокутних дисплея – один для приладової панелі, другий для мультимедійного комплексу, кермо з мінімальним набором клавіш. На центральному тонелі не помітно важіля коробки передач чи хоча б якихось кнопок. Не виключено, що й клавіші управління кліматичною установкою будуть сенсорними.

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