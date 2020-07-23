Особая комплектация будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

Главная особенность Lexus NX 300h F Sport Black Line Edition заключается в том, что это единственное выполнение гибридного кроссовера, доступное с пакетом F Sport. А еще он может быть голубым.

Также интересно: Вампирские чары: новый кроссовер Киа Sonet показал свои острые клыки

Желающие купить гибридный Lexus NX, автоматически отказываются от возможности получить его в комплектации F Sport. Это означает, что у кроссовера не будет дополнительных украшений на кузове, спортивной подвески F-Sport и эффектного узора радиаторной решетки.

NX 300h F Sport Black Line Edition будет оснащен системой полного привода, подогревом и вентиляцией кресел и электроприводом задних дверей с датчиком удара.

Несмотря на название новинки со словом "черный", кроссоверы серии Black Line Edition получили в качестве особого цвета голубой оттенок под названием Grecian Water.

Фото: Lexus NX 300h F Sport Black Line Special Edition / Lexus

Производство особых NX стартует в течение следующих трех месяцев. Производитель уже назвал цену новинки в США, где Lexus NX 300h F Sport Black Line Special Edition будет стоить 46 810 долларов.

Смотрите также: Китайцы уже успели скопировать Ford Bronco