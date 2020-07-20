Марка Wey, принадлежащая концерну Great Wall представила кроссовер P01, который очень похож на новинку "Форд".

Спереди P01 характеризуется высокой вертикальной решеткой и круглыми огнями, которые разделяются горизонтальными светодиодами. Это дизайнерское решение также появляется на Bronco и Bronco Sport, и оно попало в Интернет еще в декабре 2019 года.

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Крылья китайской новинки больше напоминают Jeep Wrangler, чем Bronco, а его корму украшают вертикальные фонари и запаска на дверках. Это не ксерокопия Bronco, но влияние дизайна Ford хорошо ощутимо.



Фото: Ford Bronco / Ford

Технические характеристики кроссовера не раскрываются, однако вряд ли под капотом P01 будет мощный V8 или твин-турбо V6. Налоги на большие двигатели в Китае чрезвычайно высокие, поэтому кроссовер, скорее всего, оснащен четырехцилиндровым мотором.

Фото: Wey P01 / Wey

Wey P01 предназначен для внутреннего рынка Китая, в продажу новинка поступит в течение ближайших недель.

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