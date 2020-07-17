Автошоу в Бангкоке проводится в режиме усиленных мер безопасности и контроля.

В Таиланде в течение семи недель не было зафиксировано случаев передачи COVID-19 на местном уровне, поэтому во вторник в столице страны открыл свои двери международный автосалон.

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Пандемия заставила организаторов подобных мероприятий по всему миру отказаться от их проведения. Таиланд первым опомнился и открыл 41-й Международный автосалон Бангкока.

Страна Юго-Восточной Азии является главным региональным центром производства автомобилей, на предыдущих автосалонах зарегистрировано больше миллиона посетителей.

Организаторы пообещали ограничить толпу в этом году и контролировать въезд на выставку, где представлены экспозиции 25 автомобильных брендов, стенды 22 производителей мотоциклов и десятки компаний смежной сферы.

На стенде каждого бренда есть пункты входа и выхода, а гостям при входе и выходе нужно сканировать специальный QR-код. Персонал также будет носить маски или щитки для лица во время шоу, которое продлится с 15 по 26 июля.

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