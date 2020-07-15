Отныне можно получить пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди.

Но перед этим нужно заказать их онлайн через Электронный кабинет водителя:

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✅ авторизация 👉 https://e-driver.hsc.gov.ua/

✅ переход в блок “Электронные услуги” и пункт “Восстановление и обмен водительского удостоверения”

✅ заполнение обязательных полей и прикрепление сканкопии медицинской справки с обеих сторон одним файлом (*.pdf)

✅ выбор места получения документа

✅ подписание заявления КЭП

✅ оплата услуги личной банковской картой

✅ проверка электронной почты – на нее автоматически придет квитанция об оплате

✅ ожидание изменения статуса в Электронном кабинете водителя на “Обработано”

✅ согласование получения пластикового водительского удостоверения в выбранном сервисном центре МВД.

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