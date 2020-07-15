Отныне можно получить пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди.
Но перед этим нужно заказать их онлайн через Электронный кабинет водителя:
Читайте также: В Украине перестали продавать удостоверения водителя
✅ авторизация 👉 https://e-driver.hsc.gov.ua/
✅ переход в блок “Электронные услуги” и пункт “Восстановление и обмен водительского удостоверения”
✅ заполнение обязательных полей и прикрепление сканкопии медицинской справки с обеих сторон одним файлом (*.pdf)
✅ выбор места получения документа
✅ подписание заявления КЭП
✅ оплата услуги личной банковской картой
✅ проверка электронной почты – на нее автоматически придет квитанция об оплате
✅ ожидание изменения статуса в Электронном кабинете водителя на “Обработано”
✅ согласование получения пластикового водительского удостоверения в выбранном сервисном центре МВД.
Читайте также: Получить водительское удостоверение станет сложнее