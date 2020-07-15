Відтепер можна отримати пластикове посвідчення водія у сервісних центрах МВС без черги.
Щоправда, перед цим треба замовити його онлайн через Електронний кабінет водія:
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✅ авторизація 👉 https://e-driver.hsc.gov.ua/
✅ перехід у блок “Електронні послуги” й пункт “Відновлення та обмін посвідчення водія”
✅ заповнення обов'язкових полів та прикріплення сканкопії медичної довідки з обох сторін одним файлом (*.pdf)
✅ обрати місце отримання документа
✅ підписати заяву КЕП
✅ сплати послугу особистою банківською картою
✅ перевірити електронну пошту - на неї автоматично надійде квитанція про оплату
✅ очікувати зміну статусу в Електронному кабінеті водія на “Опрацьовано”
✅ узгодити отримання пластикового посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС.
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