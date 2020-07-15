Відтепер можна отримати пластикове посвідчення водія у сервісних центрах МВС без черги.

Щоправда, перед цим треба замовити його онлайн через Електронний кабінет водія:

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✅ авторизація 👉 https://e-driver.hsc.gov.ua/

✅ перехід у блок “Електронні послуги” й пункт “Відновлення та обмін посвідчення водія”

✅ заповнення обов'язкових полів та прикріплення сканкопії медичної довідки з обох сторін одним файлом (*.pdf)

✅ обрати місце отримання документа

✅ підписати заяву КЕП

✅ сплати послугу особистою банківською картою

✅ перевірити електронну пошту - на неї автоматично надійде квитанція про оплату

✅ очікувати зміну статусу в Електронному кабінеті водія на “Опрацьовано”

✅ узгодити отримання пластикового посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС.

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