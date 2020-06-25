Принаймні, у цьому впевнений заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На думку Антона Геращенко, зараз в Україні не можна купити посвідчення водія. Але механізм навчання водіїв та видачі нових "прав" потрібно удосконалювати.

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"Для того щоб зменшити смертність, треба робити кілька речей. Перша – створення транспортної інфраструктури. Друга – видача прав тільки тим, хто того гідний. У Швеції, щоб отримати права, людина повинна провести з інструктором 100 годин. У нас тільки 20. Ми готуємося до того, щоб підняти хоча б до 80 годин. Це підвищить вартість навчання в чотири рази, але підвищить ступінь відповідальності і інструкторів, і тих, хто навчаються", - розповів Антон Геращенко в інтерв’ю РБК-Україна.

З приводу можливості купити "прав" Антон Геращенко висловився наступним чином: "Останні п'ять років ми побороли цю проблему. Всі тести ми виклали в інтернет, і кожен бажаючий може їх сто разів пройти. Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим. А з минулого року ми ввели новий проект, в кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права".

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