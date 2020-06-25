По крайней мере, в этом уверен заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По мнению Антона Геращенко, сейчас в Украине нельзя купить водительские права. Но механизм обучения водителей и выдачи новых "прав" нужно совершенствовать.

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"Для того чтобы уменьшить смертность, надо делать несколько вещей. Первая – создание транспортной инфраструктуры. Вторая – выдача прав только тем, кто того достоин. В Швеции, чтобы получить права, человек должен провести с инструктором 100 часов. У нас только 20. Мы готовимся к тому, чтобы поднять хотя бы до 80 часов. Это повысит стоимость обучения в четыре раза, но повысит степень ответственности и инструкторов, и тех, кто учится", – рассказал Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

По поводу возможности купить "права" Антон Геращенко высказался следующим образом: "Последние пять лет мы преодолели эту проблему. Все тесты мы выложили в интернет, и каждый желающий может их сто раз пройти. Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим. А с прошлого года мы ввели новый проект, в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и сохраняется запись того, как человек сдает на права".

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