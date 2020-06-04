В Верховной Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект, регламентирующий новый порядок обучения будущих водителей и сдачи экзаменов. Предложенная процедура значительно сложнее существующей.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3569 "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно имплементации законодательства Европейского Союза о порядке допуска к управлению транспортными средствами".

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Законопроект предусматривает следующие нововведения:

теоретическая часть экзамена для получения права управления транспортными средствами должна стать шире и охватывать все аспекты, которые могут понадобиться водителю, а не ограничиваться только изучением ПДД;

подготовку и переподготовку будущих водителей должны проводить только специалисты, у которых есть государственный аттестат. Подготовка и переподготовка водителей категории С1 и выше должна проходить только в аккредитованных учреждениях, имеющих соответствующий сертификат;

практическая часть подготовки будущих водителей должна начинаться только после успешной сдачи теоретического экзамена. Кроме того, должна быть введена личная ответственность преподавателей за знания учащихся;

преподаватель по вождению и экзаменатор должны быть двумя разными лицами. Государственные органы обязаны контролировать деятельность экзаменаторов по вождению и, в случае неправомерности их деятельности, аннулировать лицензию;

в экзаменаторов обязательно должна быть страховка на случай непредвиденных ситуаций. Всю практическую часть экзамена следует записывать на видео и аудио и сохранять минимум три года.

По мнению авторов законопроекта, с введением личной ответственности преподавателей и экзаменаторов сможет изменится уровень знаний и умений украинских автомобилистов. Как результат, уменьшится уровень аварийности и смертности на дорогах.

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