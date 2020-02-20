Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения.
Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
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Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
• оригинал водительского удостоверения и его копия;
• паспорт гражданина Украины;
• паспорт для выезда за границу;
• фотография 3,5х4,5 см на матовой бумаге;
• квитанция об оплате услуги по получению международного права.
Выдача международного водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.
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