У Верховній Раді найближчим часом розглянуть законопроект, який регламентує новий порядок навчання майбутніх водіїв та здачі екзаменів. Запропонована процедура значно складніша за існуючу.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №3569 “Про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо імплементації законодавства Європейського Союзу про порядок допуску до керування транспортними засобами”.

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Законопроект передбачає такі нововведення: теоретична частина іспиту для отримання права керування транспортними засобами має стати ширшою і охоплювати всі аспекти, які можуть знадобитися водієві, а не обмежуватися тільки вивченням ПДР;

підготовку і перепідготовку майбутніх водіїв мають проводити тільки фахівці, у яких є державний атестат. Підготовка та перепідготовка водіїв категорії С1 і вище має проходити тільки в акредитованих установах, що мають відповідний сертифікат;

практична частина підготовки майбутніх водіїв має розпочинатися тільки після успішного складання теоретичного іспиту. Крім того, має бути введено особисту відповідальність викладачів за знання учнів;

викладач із водіння та екзаменатор мають бути двома різними особами. Державні органи зобов’язані контролювати діяльність екзаменаторів із водіння і, у разі неправомірності їх діяльності, анулювати ліцензію;

у екзаменаторів обов’язково повинна бути страховка на випадок непередбачених ситуацій. Всю практичну частину іспиту слід записувати на відео- й аудіо та зберігати щонайменше три роки.

На думку авторів законопроекту, з введенням особистої відповідальності викладачів і екзаменаторів зможе зміниться рівень знань і умінь українських автомобілістів. Як результат, зменшиться рівень аварійності та смертності на дорогах.

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