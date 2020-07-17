Автошоу в Бангкоку проводиться в режимі посилених заходів безпеки й контролю.

У Таїланді протягом семи тижнів не було зафіксовано випадків передачі COVID-19 на місцевому рівні, тож у вівторок у столиці країни відкрив свої двері міжнародний автосалон.

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Пандемія змусила організаторів подібних заходів по усьому світу відмовитись від проведення. Таїланд першим оговтався і відкрив 41-й Міжнародний автосалон Бангкока.

Країна Південно-Східної Азії є головним регіональним центром виробництва автомобілів, на попередніх автосалонах зареєстровано понад мільйон відвідувачів.

Організатори пообіцяли обмежити натовп цього року та контролювати в'їзд на виставку, де представлені експозиції 25 автомобільних брендів, стенди 22 виробників мотоциклів та десятки компаній суміжної сфери.

На стенді кожного бренду є пункти входу та виходу, а гостям при вході та в’їзді потрібно сканувати спеціальний QR-код. Персонал також буде носити маски або щити для обличчя, під час шоу, яке триватиме з 15 по 26 липня.

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