В Росії новий Техрегламент вводить заборону на ремонт вузлів та агрегатів. У разі його прийняття автовласники не тільки позбудуться права використовувати відновлені вузли і агрегати, але і будуть зобов'язані отримувати дозвіл для установки, наприклад, багажника на дах.

Нововведення вдарять не лише по кишенях автовласників, а й по автосервісах, які займаються ремонтом вузлів та агрегатів, а не просто заміною запчастин. Заборони прописані в пакеті змін №3 в Техрегламент (ТР ТЗ 018/2011 “Про безпеку колісних транспортних засобів”). Зокрема, не можна буде використовувати відновлені агрегати, вартість яких набагато нижче нових, завдяки чому існує велика кількість майстерні, що ремонтують і відновлюють коробки передач, кермові рейки і так далі.

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Наприклад, активна рейка для BMW E60 цілком ремонтопридатна. Щоб повернути її в робочий стан, потрібно близько 300 доларів. Нова ж коштує близько 1500 доларів. Таким чином, зміни в техрегламент залишать багато сервісів без роботи, а власники машин будуть змушені купувати дорогі імпортні запчастини.

Але заборонні заходи стосуються не тільки рульових рейок але й всіх запчастин, знятих з вживаного автомобіля. Тобто банкрутство загрожує і розборкам, де можна знайти недорогу запчастина в хорошому робочому стані.

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Звичайно, дана практика переймається у інших країн, де заборонено ставити на машини, вживанні запчастини. Але там, в інших країнах, ця вимога поширюється тільки на нові машини, у яких не було ще жодного власника. Застосування ж вживаних запчастин в машинах з пробігом не заборонено.

В багатьох країнах активно процвітає бізнес по відновленню вузлів та агрегатів. Наприклад, в Мережі є безліч відео відновлення двигунів. Розборки є в Німеччині, і німці не гребують звертатися до їхніх послуг. Тим більше що відновлення сприятливо для екології, а культура нестримного споживання в Європі поступово втрачає свою популярність.

У новому Техрегламенті під заборону потраплять і прозорі бронеплівки для захисту оптики автомобіля, а таке додаткове обладнання, як антена, багажник на дах, фаркоп і так далі, можна буде встановити тільки після отримання відповідних дозволів, які будуть видавати спеціальні випробувальні лабораторії.

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