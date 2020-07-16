В России новый Техрегламент вводит запрет на ремонт узлов и агрегатов. В случае его принятия автовладельцы не только лишатся права использовать восстановленные узлы и агрегаты, но и будут обязаны получать разрешение для установки, например, багажника на крышу.

Нововведения ударят не только по карманам автовладельцев, но и по автосервисам, которые занимаются ремонтом узлов и агрегатов, а не просто заменой запчастей. Запреты прописаны в пакете изменений №3 в Техрегламент (ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств”). В частности, нельзя будет использовать восстановленные агрегаты, стоимость которых намного ниже новых, благодаря чему существует большое количество мастерских, которые ремонтируют и восстанавливают коробки передач, рулевые рейки и так далее.

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Например, активная рейка для BMW E60 вполне ремонтопригодна. Чтобы вернуть ее в рабочее состояние, нужно около 300 долларов. Новая же стоит около 1 500 долларов. Таким образом, изменения в техрегламент оставят много сервисов без работы, а владельцы машин будут вынуждены покупать дорогие импортные запчасти.

Но запретительные меры касаются не только рулевых реек, но и всех запчастей, снятых с подержанного автомобиля. То есть банкротство грозит и разборкам, где можно найти недорогую запчасть в хорошем рабочем состоянии.

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Конечно, данная практика перенимается у других стран, где запрещено ставить на машины, употреблении запчасти. Но там, в других странах, это требование распространяется только на новые машины, у которых не было еще ни одного владельца. Применение же подержанных запчастей в машинах с пробегом не запрещено.

Во многих странах активно процветает бизнес по восстановлению узлов и агрегатов. Например, в Сети есть множество видео восстановления двигателей. Разборки есть в Германии, и немцы не гнушаются обращаться к их услугам. Тем более что восстановление благоприятно для экологии, а культура безудержного потребления в Европе постепенно теряет свою популярность.

В новом Техрегламенте под запрет попадут и прозрачные бронепленки для защиты оптики автомобиля, а такое дополнительное оборудование, как антенна, багажник на крышу, фаркоп и так дальше, можно будет установить только после получения соответствующих разрешений, которые будут выдавать специальные испытательные лаборатории.

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