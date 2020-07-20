Марка Wey, що належить концерну Great Wall, представила кросовер P01, дуже схожий на новинку "Форд".

Спереду P01 характеризується високою вертикальною решіткою та круглими вогнями, що розділяються горизонтальними світлодіодами. Це дизайнерське рішення також з'являється на Bronco та Bronco Sport, і воно потрапило в Інтернет ще у грудні 2019 року.

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Крила китайської новинки більше нагадують Jeep Wrangler, ніж Bronco, а його корму прикрашають вертикальні ліхтарі та запаска на дверках. Це не ксерокопія Bronco, але вплив дизайну Ford добре відчутний.



Фото: Ford Bronco / Ford

Технічні характеристики кросовера не розкриваються, однак навряд чи під капотом P01 буде могутній V8 або твін-турбо V6. Податки на великі двигуни в Китаї надзвичайно високі, тому кросовер, скоріш за все, оснащений чотирициліндровим мотором.

Фото: Wey P01 / Wey



Wey P01 призначений для внутрішнього ринку Китаю, у продаж новинка надійде протягом найближчих тижнів.

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