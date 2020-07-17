Новинка трохи слабкіша і трохи дешевша за 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo без літери S буде доступний у кузовах купе та кабріолет з початку наступного року.

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Нова версія спорткара оснащується тим же 3,8-літровим опозитником з турбонаддувом, що й Turbo S, однак продукує 580 к.с. і 750 Нм, замість 650 к.с. і 800 Нм у S. Менша потужність майже не позначилась на динаміці моделі – 2,8 секунди до сотні проти 2,7. Максимальна швидкість 911 Turbo становить 320 км/год, що на десяток менше за Turbo S.

Новинка має ту ж восьмишвидкісну трансмісію з повним приводом, адаптивною підвіскою PASM з можливістю зменшення дорожнього просвіту на 10 мм і пакетом Sport Chrono, що й старша версія моделі. Опційно доступні активні стабілізатори поперечної стійкості. Гальмівні механізми у 911 Turbo трохи простіші за компоненти S-версії.

Фото: Porsche 911 Turbo / Porsche

Ціни на спорткар поки названі тільки для ринку США, де 911 Turbo оцінюється мінімум у 170 800 доларів за купе і 183 600 доларів за кабріолет. Для порівняння: стартова вартість купе 911 Turbo S у США становить 203 500 доларів.

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