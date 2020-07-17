Італійці прагнули вивести свій перший гібрид на ринок ще у 2019 році, але вийшла затримка. І хоча мова поки лише про схему м'якого гібрида, початок у справі електрифікації покладено.

Maserati Ghibli на конвеєрі вже більше семи років і італійці обіцяли вивести в світ оновлену модель ще в квітні, однак через коронавірус презентацію довелося відкласти. Молодший седан не лише оновився, а й приміряв статус першого гібрида марки.

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Основою силової установки служить 2-літровий бензиновий турбомотор, в парі з ним працює стартер-генератор з ремінним приводом і електронагнітач e-Booster, під’єднані до 48-вольтової батареї. Сукупна віддача гібридної силової установки складає 330 к.с. і 450 Нм. Це дозволяє седану прискорюватись з місця до 100 км/ год за 5,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена 255 км/год.

Maserati запевняє, що мотор не лише працює, а й звучить, як звичний власникам V6. Для цього випускну систему автомобіля спеціально налаштували на особливий тембр.

Зовнішні зміни новинки включають нову радіаторну решітку і задні ліхтарі. Сині акценти на кузові підкреслюють гібридний характер новинки. Усі наступні гібриди марки матимуть такі кольорові елементи.

Фото: Maserati Ghibli Hybrid / Maserati

Оновленому інтер’єру виділили нові матеріали оздоблення, вдосконалену інформаційно-розважальну система зі збільшеним з 8,4 до 10,1 дюйма екраном високої чіткості і нову цифрову панель приладів.

Під час презентації Ghibli Hybrid компанія Maserati також підтвердила, що першими повноцінними електромобілями марки стануть GranTurismo та GranCabrio нового покоління, дебют яких запланований на 2021 рік.

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