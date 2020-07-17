Итальянцы стремились вывести свой первый гибрид на рынок еще в 2019 году, но вышла задержка. И хотя речь пока только о схеме мягкого гибрида, начало в деле электрификации положено.

Maserati Ghibli на конвейере уже более семи лет и итальянцы обещали вывести в свет обновленную модель еще в апреле, однако из-за коронавируса презентацию пришлось отложить. Младший седан не только обновился, но и примерил статус первого гибрида марки.

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Основой силовой установки служит 2-литровый бензиновый турбомотор, в паре с ним работает стартер-генератор с ременным приводом и электронагнетатель e-Booster, подключенные к 48-вольтовой батареи. Совокупная отдача гибридной силовой установки составляет 330 л.с. и 450 Нм. Это позволяет седану ускоряться с места до 100 км/ч за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена 255 км/час.

Maserati уверяет, что мотор не только работает, но и звучит, как привычный владельцам V6. Для этого выпускную систему автомобиля специально настроили на особый тембр.

Внешние изменения новинки включают новую радиаторную решетку и задние фонари. Синие акценты на кузове подчеркивают гибридный характер новинки. Все следующие гибриды марки будут иметь такие цветные элементы.

Фото: Maserati Ghibli Hybrid / Maserati

Обновленному интерьеру выделили новые материалы отделки, усовершенствованную информационно-развлекательную систему с увеличенным с 8,4 до 10,1 дюйма экраном высокой четкости и новую цифровую панель приборов.

Во время презентации Ghibli Hybrid компания Maserati также подтвердила, что первыми полноценными электромобилями марки станут GranTurismo и GranCabrio нового поколения, дебют которых запланирован на 2021 год.

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