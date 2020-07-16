Нынешнему поколению Camry уже более трех лет, что означает обязательную модернизацию. Японцы освежили сначала американские версии модели.

Главным аспектом обновления Toyota Camry стало появление новой версии фирменного комплекса электронных помощников Toyota Safety Sense 2.5.

Также интересно: Lexus обновил флагманский седан LS

Комплекс Safety Sense 2.5 отличается от версии 2.0 более качественными камерами и датчиками, которые значительно лучше работают в условиях слабого освещения. Кроме того, электроника научилась распознавать велосипедистов, пешеходов и автомобили, движущиеся по встречному курсу, у седана появился "умный" адаптивный круиз-контроль, ассистент смены полосы, а также возможность автоматического подруливания в критических ситуациях на дороге. Обновленная версия системы со временем появится и на других моделях марки.

Фото: Toyota Camry 2021 / Toyota

Визуальные изменения седана сводятся к традиционным деталям – обвес, решетка радиатора со встроенной камерой, новые колесные диски. Основным изменением в салоне стали новые дисплеи мультимедийной системы, которые теперь имеют горизонтальную ориентацию. Базовым, как и раньше, будет 7-дюймовый монитор, а версиям дороже положен 9-дюймовый экран, вместо нынешнего 8-дюймового. Еще один 7-дюймовый экран теперь выполняет роль панели приборов.

Фото: Toyota Camry XSE Hybrid 2021 / Toyota

Линейка двигателей для обновленного Camry не изменилась. По-прежнему модель предлагается с двумя атмосферными моторами – 2.5 (208 л.с.) и 3.5 (305 л.с.) или гибридной силовой установкой с отдачей в 211 л.с.

Смотрите также: Nissan Ariya уже не концепт: электрический аналог X-Trail представлен официально