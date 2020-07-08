Рестайлинговая модель представлена в двух исполнениях: LS 500 и LS 500h.

Модернизированный Lexus LS пятого поколения стал “умнее” и комфортнее при минимальных визуальных изменениях.

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С дебюта актуального поколения модели прошло всего три года, поэтому плановый рестайлинг для LS был проведен раньше, чем ожидалось. У седана слегка изменились бамперы, решетка радиатора получила темный хромированный контур, затемненные задние фонари – другую графику, а версия F Sport будет иметь хорошие колеса нового дизайна (20-дюймовые в версии F Sport). Кроме того, в радиаторной решетке спрятан собственный омыватель для радарного модуля. Палитра цветов кузова расширена особым оттенком с загадочным названием Gin-ei Luster.

Изменения внутри включают новый 12,3-дюймовый сенсорный монитор и увеличенный дисплей цифрового зеркала заднего вида. Предложено несколько новых вариантов отделки интерьера. Производитель утверждает, что кресла седана стали еще мягче и комфортнее.

Немало изменений скрыто под кузовом: перенастроенная подвеска с новыми амортизаторами, стабилизаторами и опорами двигателя стала еще комфортнее. Модернизация силовых агрегатов свелась к изменению алгоритма подключения электромотора на LS 500h с ориентацией на активную помощь при разгоне и оптимизации софта автоматической коробки на бензиновом LS 500 – теперь трансмиссия быстрее переключается и дольше держит передачу, при необходимости.

Фото: Lexus LS 2021 / Lexus

Главным же изменением в обновлении Lexus является система Teammate. Это электронный комплекс систем безопасности и помощников водителя с функциями полуавтономного вождения. Обновляться комплекс будет “по воздуху”.

Старт продаж обновленного Lexus LS в Японии назначен на конец этого года, а в начале следующего флагман должен пополнить линейку марки у дилеров других стран.

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