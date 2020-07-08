Рестайлінгова модель представлена у двох виконаннях: LS 500 та LS 500h.

Модернізований Lexus LS п’ятого покоління став “розумнішим” та комфортнішим при мінімальних візуальних змінах.

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З дебюту актуального покоління моделі минуло лише три роки, тож плановий рестайлінг для LS був проведений раніше, ніж очікувалось. У седана злегка змінилися бампери, решітка радіатора отримала темний хромований контур, затемнені задні ліхтарі – іншу графіку, а версія F Sport матиме гарні колеса нового дизайну (20-дюймові у версії F Sport). Крім того, у радіаторній решітці прихований власний омивач для радарного модуля. Палітра кольорів кузова розширена особливим відтінком з загадковою назвою Gin-ei Luster.

Зміни всередині включають новий 12,3-дюймовий сенсорним монітор і збільшений дисплей цифрового дзеркала заднього виду. Запропоновано кілька нових варіантів оздоблення інтер’єра. Виробник стверджує, що крісла седана стали ще м’якішими та комфортнішими.

Чимало змін приховано під кузовом: переналаштована підвіска з новими стабілізаторами амортизаторами та опорами двигуна стала ще комфортнішою. Модернізація силових агрегатів звелась до зміни алгоритму підключення електромотора на LS 500h з орієнтацією на активнішу допомогу при розгоні та оптимізації софта автоматичної коробки на бензиновому LS 500 – тепер трансмісія швидше перемикається та довше тримає передачу, при необхідності.

Фото: Lexus LS 2021 / Lexus

Найголовнішою ж зміною в оновленні Lexus називає систему Teammate. Це електронний комплекс систем безпеки та помічників водія з функціями напівавтономних водіння. Оновлюватись комплекс буде “по повітрю”.

Старт продажів оновленого Lexus LS у Японії призначений на кінець цього року, а на початку наступного флагман повинен поповнити лінійку марки у дилерів інших країн.

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