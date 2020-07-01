Французький автовиробник провів онлайн-презентацію нової генерації моделі, яка раніше встигла побувати хетчбеком, купе з формами хетчбека, седаном та поділитись іменем з парою кросоверів: С4 Cactus та С4 Aircross. Тепер це щось зовсім інше.

Новий С4 замінить одразу дві моделі Citroën: власне, хетчбек C4 та С4 Cactus. Він узяв найкраще від кожного зних – стрімкий силует від першого і піднятий кузов з великими колесами до 18 дюймів, від другого. Таке поєднання дає в результаті крос-хетчбек, однак це ще не все. У нього купеподібні форми і версія ë-C4.

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У 2020 році компанія Citroën запускає програму “Доступні електромобілі для всіх”, представляючи шість нових моделей з електричним двигуном. Із запуском Нового ë-C4 бренд продовжує свою стратегію електрифікації і відкриває нову главу в сегменті крос-хетчбеків.

Фото: Citroën C4 та ë-C4 2020 / Citroën

Новий C4 відповідає всім потребам ринку і несе в собі всі фірмові риси Citroën:

Нова концепція: крос-хетчбек з піднятим кузовом на великих колесах, аеродинамічним силуетом, а також зухвалим і яскравим дизайном і численними можливостями індивідуалізації;

Вибір силових установок: новий, повністю електричний, ë-C4 стане п'ятою моделлю в рамках стратегії електрифікації Citroën, після C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy і ë-SpaceTourer. Новий C4 також буде доступний з бензиновим і дизельним двигунами;

Комфорт на борту: програма Citroën Advanced Comfort, що включає підвіску Progressive Hydraulic Cushions, сидіння Advanced Comfort. Відчуття комфорту посилюється завдяки 20 системам допомоги водієві, включаючи систему напівавтономного водіння 2-го рівня Highway Driver Assist і шість сервісів для підключення. Ще більше комфорту в новому електричному ë-C4 досягається завдяки концепції ë-Comfort.

Порівняно з хетчбеком другого покоління, новий С4 довший на 31 мм (4360 мм), ширший на 11 мм (1800 мм) і вищий на 36 мм (1525 мм). Відстань між осями тепер становить 2670 мм – на 62 більше, ніж у хетча. Кліренс новинки становить 156 мм.

Салон забезпечений усіма технологічними та стилістичними атрибутами сучасного французького авто від цифрової панелі приладів та безрамкового сенсорного екрану мультимедійної системи до “іграшкового” селектора коробки передач. Поруч із ним розташовані кнопки для налаштування режимів руху – Eco, Normal, Sport. Однією з особливостей робочого простору нового С4 вбудована в панель перед пасажиром система фіксації планшета Smart Pad Support зі спеціальними утримувачами для Apple iPad Air 2 і Samsung Tab A 10,5" (або з універсальними кріпленнями для інших моделей). Для зберігання гаджета передбачений спеціальний прихований відсік з м'яким нековзним покриттям. Загалом же у салоні нараховується 19 ніш, поличок і ємностей загальною місткістю 39 літрів.

Citroën C4 нового покоління будуть пропонувати бензиновими моторами потужністю 100, 130 або 155 к.с. в парі з шестиступінчатою механікою та восьмидіапазонним автоматом для старшої версії. Також будуть доступні дизельні виконання з мотором на 110 та 130 к.с.



Електричний ё-С4 отримає 136-сильний електромотор та батарею на 50 кВт*год, котра дозволить покривати до 350 км на одному заряді. Максимальна швидкість електричного крос-хетча становить 150 км/год, а прискорення до сотні в режимі Sport займає 9,7 секунди. Зарядка від 100-кіловатного пристрою дозволить поповнити запас енергії до 80% за 30 хвилин, а з 0 на 100% від побутової електромережі знадобиться 24 години.

Прийом замовлень на новий C4 в Європі виробник обіцяють відкрити восени, а перші автомобілі передати клієнтам до кінця 2020 року. Ціни будуть оголошені пізніше. Поява в Україні електричної версії нового С4 поки під питанням.

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