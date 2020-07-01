Японський виробник утримує лідерську позицію вже восьмий рік поспіль.

Нещодавно компанія Tesla досягла капіталізації у 190 мільярдів доларів, що зробило її найдорожчою автомобільною компанією в світі (у Toyota 182 млрд, у Volkswagen 75 млрд), а в нинішньому рейтингу вартості бренду посіла четверте місце.

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Рейтинг BrandZ Top 100 складений аналітичним агентством Millward Brown. Вартість бренду Toyota аналітики оцінили у 28,388 мільярда доларів. Нижче у рейтингу опинились Ford, Honda, Audi та Tesla.

“Тойота” домінує у рейтингу BrandZ Top 100 вже більше десяти років, у 2012-му марка поступилась місцем BMW, однак вже наступного року знову очолила список. Tesla вперше потрапила до рейтингу чотири роки тому, з результатом 11,350 мільярда доларів, а тепер займає четверту сходинку, покращивши показники на 22%.

Ford і Honda, оцінені у 10,067 і 9,974 мільярда доларів, здешевшали на 10 і 15 відсотків. У першу десятку рейтингу також увійшли Nissan (8,658 мільярда доларів), Audi (7,334), Volkswagen (6,462) і Porsche (5,606). Найбільше падіння рейтингу зафіксовано у Nissan – 18 відсотків. Не в останню чергу це пов’язано з судовим процесом Карлоса Гона, хоча й пандемія COVID-19 теж зробила свій внесок.

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