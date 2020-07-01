Японский производитель удерживает лидерскую позицию уже восьмой год подряд.

Недавно компания Tesla достигла капитализации в 190 миллиардов долларов, что сделало ее самой дорогой автомобильной компанией в мире (у Toyota 182 млрд, в Volkswagen 75 млрд), а в нынешнем рейтинге стоимости бренда заняла четвертое место.

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Рейтинг BrandZ Top 100 составлен аналитическим агентством Millward Brown. Стоимость бренда Toyota аналитики оценили в 28,388 миллиарда долларов. Ниже в рейтинге оказались Ford, Honda, Audi и Tesla.

"Тойота" доминирует в рейтинге BrandZ Top 100 уже более десяти лет, в 2012-м марка уступила место BMW, однако уже в следующем году снова возглавила список. Tesla впервые попала в рейтинг четыре года назад, с результатом 11,350 миллиарда долларов, а теперь занимает четвертое место, улучшив показатели на 22%.

Ford и Honda, оценены в 10,067 и 9,974 миллиарда долларов, подешевели на 10 и 15 процентов. В первую десятку рейтинга также вошли Nissan (8,658 миллиарда долларов), Audi (7,334), Volkswagen (6,462) и Porsche (5,606). Наибольшее падение рейтинга зафиксировано у Nissan – 18 процентов. Не в последнюю очередь это связано с судебным процессом Карлоса Гона, хотя и пандемия COVID-19 тоже внесла свой вклад.

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