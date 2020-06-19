Сейчас 99,64 процента акций Audi принадлежат Volkswagen, но последняя стремится получить полный контроль.

Концерн Volkswagen планирует выкупить у миноритарных владельцев весь пакет акций за 237 миллионов евро.

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Производитель из Вольфсбурга имеет контрольный пакет акций Audi, состоящий из 99,64 процента ценных бумаг. Рыночная стоимость одной акции Audi составляет 1 050 евро, однако представители VAG решили увеличить предложение и выкупить 0,36 процента акций по цене 1 551 евро за единицу.

Таким образом, стоимость оставшейся доли составит 237 000 000 евро. Ожидается, что официальное объявление о приобретении Volkswagen объявит до конца лета на ежегодном собрании акционеров. Пока представители Volkswagen не комментируют сделку.

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