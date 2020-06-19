Наразі 99,64 відсотків акцій Audi належать Volkswagen, але остання прагне отримати повний контроль.

Концерн Volkswagen планує викупити у міноритарних власників увесь пакет акцій за 237 мільйонів євро.

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Виробник з Вольфсбурга має контрольний пакет акцій Audi, що складається з 99,64 відсотка цінних паперів. Ринкова вартість однієї акції Audi складає 1050 євро, однак представники VAG вирішили збільшити пропозицію і викупити 0,36 відсотка акцій за ціною 1551 євро за одиницю.

Таким чином, вартість частки, що залишилася складе 237 000 000 євро. Очікується, що офіційне оголошення про придбання Volkswagen оголосить до кінця літа на щорічних зборах акціонерів. Поки представники Volkswagen не коментують угоду.

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