Індійський концерн Tata Motors відмовився виділяти JLR фінансову допомогу, тож британцям довелось самотужки шукати способів для економії.

Через коронавірус продажі групи Jaguar Land Rover різко скоротились. Британський автовиробник повідомив про збитки у 422 мільйони фунтів стерлінгів (531 мільйонів доларів) до оподаткування у першому кварталі цього року, на додачу до 500 мільйонів фунтів стерлінгів збитків за останній квартал минулого року.

Також цікаво: Китайські електричні кросовери Aiways U5 десантувались у Європі, аби служити компанії Hertz

У найближчі місяці Jaguar Land Rover скоротить 1100 робочих місць, у рамках переглянутого плану економії. Раніше британці збирались скоротити свої щорічні видатки на 4 мільярди фунтів, а новий план передбачає заощадження 5 мільярдів. Минулого року JLR вже скоротила 5000 робочих місць.

Останні скорочення робочих місць - “ще один руйнівний удар для нашого автомобільного сектору та громад, які покладаються на них на роботу”, – заявив представник профспілки, додавши, що 400 робочих місць будуть втрачені на найбільшій фабриці JLR в Соліхул, а решта пошириться по інших підрозділах компанії.

Концерн Jaguar Land Rover повідомив, що на нове покоління Land Rover Defender було отримано більше 22 тисяч замовлень – на цей позашляховик у компанії покладають великі надії. При цьому аналітики вважають, що ця цифра досить скромна, оскільки це лиш не набагато більше, ніж було продано Defender минулого покоління в останній рік виробництва у 2016 році.

Автовиробник почав відновлювати роботу заводів у Великобританії та Європі, але багато з них працюють з низькою потужністю. Завод JLR Castle Bromwich залишається закритим. “Компанія планує поступово відновити виробництво, щоб задовольнити відновлення попиту”.

Також цікаво: Будь-ласка, не називайте Lucid Air "Вбивцею Tesla", просить бос американської фірми